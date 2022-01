Tennis, l'allenatore della Barty: "Può ancora migliorare"

31-01-2022 13:50

Ashleigh Barty ha scritto una pagina di storia conquistando l’Australian Open a 44 anni di distanza dalla connazionale Chris O’Neil.

A qualche giorno di distanza dal trionfo, l’allenatore Craig Tyzzer ha parlato in conferenza stampa della numero uno al Mondo.

“Ci sono ancora aree su cui stiamo lavorando e ha bisogno di migliorare. Non vi dirò quali perché svelerei troppi segreti, ma ha ancora spazio per migliorare. Quello che penso che faccia meglio di tutto è che si diverte. Si diverte a giocare”.

E sulla pausa dopo Wimbledon: “Aveva bisogno di prendersi una pausa dopo Wimbledon. Abbiamo giocato un po’ più del previsto. Era esausta. Molto stanca mentalmente. Si è impegnata molto per vincere a Wimbledon e ha messo molta pressione su se stessa per arrivare agli US Open, ma lì ha faticato. Non aveva senso giocare la fine della stagione. Ecco perché le ho detto di mollare tutto, fare la pre-season e aspettare l’estate australiana”.

OMNISPORT