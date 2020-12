Tennis: Le wild card degli Australian Open

Manca poco più di un mese all’inizio del primo Major stagionale che apre la stagione del Tennis nel 2021.

L’8 febbraio si alzerà infatti il sipario sugli Australian Open e nelle ultime ore, gli organizzatori hanno reso noti i nominativi dei giocatori che prenderanno parte alla manifestazione attraverso una wild card.

Nel main draw ATP giocheranno Andy Murray e Thanasi Kokkinakis oltre all’indiano Sumit nagal, invitato come tennista asiatico. Per quanto riguarda le donne invece, c’è da sottolineare la presenza di Daria Gavrilova ex numero 20 WTA e ora alla posizione 450 e Xiyu Wang che ha ricevuto l’invito riservato alle tenniste della zona Asia-Pacifico.

Restano altre 4 wild card da assegnare, due per il maschile e due per il femminile, ma entro l’inizio del primo grande slam, gli organizzatori assicurano che tutto sarà definito.

OMNISPORT | 30-12-2020 13:30