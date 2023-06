Tennis, Ljubicic: “Alcaraz combinazione tra Federer, Nadal e Djokovic”

L'ex allenatore dello svizzero però elegge un altro Goat: “Nole è sicuramente il più vincente di tutti”

28-06-2023 12:18

Novak Djokovic il più vincente di tutti, ma Carlos Alcaraz capace di portare in tennis in un’altra dimensione. A dirlo è Ivan Ljubicic, ex allenatore di Roger Federer, parlando a SportKlub, con l’intervista riportata dal sito spagnolo Puntodebreak.

“Posso dire che Nole sia già il tennista più vincente della storia, ma definirlo il più grande è un discorso molto soggettivo e porta con sé considerazioni personali. Alla fine, ognuno ha il suo Goat preferito e questo dà vita al dibattito. Dal mio punto di vista, si parla di qualcuno che ti ha influenzato, soprattutto, a livello personale: per un terzo del mondo è Federer, per un terzo è Nadal e per un altro Djokovic. Se Novak vincerà molti altri Slam, cosa che sembra abbastanza probabile, tutto questo discorso sarà inutile“.

A Parigi Djokovic ha respinto un Alcaraz non al meglio, che però ha tutto il futuro davanti a sé e che Ljubicic loda tantissimo nella sua intervista: “Ci siamo goduti l’eccezionale livello di gioco di quel confronto. Novak sta facendo qualcosa di eccezionale, come ha detto Roger l’altro giorno. Alcaraz, dal canto suo, non è stato così fluido e creativo come al solito, ma ha portato il tennis in una nuova dimensione, che mancava ai giovani giocatori negli ultimi 10-20 anni. È molto positivo e questo è qualcosa che non vedevamo da molto tempo: è una sorta di combinazione brutale tra Djokovic, Federer e Nadal . Spero che il suo corpo possa reggere, perché il suo tennis è molto esigente“.