Tennis, Masters 1000 Madrid: Musetti esce male con Hanfmann

Il punteggio di 6-4, 7-6 dice di un azzurro costantemente in difficoltà, anche quando riusciva a fare il break subiva subito il controbreak

28-04-2023 14:48

Il miglior azzurro presente al Masters 1000 di Madrid, Lorenzo Musetti, è già costretto a salutare tutti, battuto dal numero 108 al mondo, il tedesco Yannick Hanfmann, proveniente dalle qualificazioni. L’atleta teutonico si è aggiudicato la sfida per 6-4, 7-6, adottando un preciso quadro tattico: insistere sul rovescio dell’italiano e accorciare gli scambi sul servizio di Musetti.

Hanfmann, in carriera, è approdato due volte in finale, a Gstaad 2017 e a Kitzbuhel 2020, ma sembrava un avversario alla portata del nostro portacolori. Il numero 18 di Carrara, però, è incappato in una delle sue giornate difficili, a conferma di essere purtroppo discontinuo. E dire che dalla sua parte di tabellone aveva dato forfait per infortunio l’osso più duro, lo spagnolo Pablo Carreno-Busta.

Nel primo set, al quarto gioco, arriva il primo break della partita, a favore di Hanfmann. Ma al settimo game, Musetti recupera con il controbreak. E aggancia sul 4-4. Purtroppo, però, dopo che il tedesco ha tenuto il servizio, l’azzurro subisce un altro break, questa volta decisivo, per il 4-6.

Nel secondo set, Musetti al quinto gioco strappa il servizio all’avversario, poi tiene il servizio e si porta sul 4-2. Hanfmann tiene a fatica la battuta e nell’ottavo game completa la rimonta, impattando 4-4. Che poi sfreccia 5-4. Musetti serve per rimanere nel match e non trema. Successivamente, arriva addirittura il break che potrebbe essere risolutivo per il set: 6-5 Musetti. Ma ancora una volta la partita cambia padrone: l’azzurro perde il servizio. Qui, Hanfmann vola sul 4-1. Musetti una reazione fino al 4-3. Ma il tedesco non si ferma più e demolisce la resistenza dell’avversario, chiudendo 7-3.

Musetti ha servito con il 68 per cento di prime, ma ha sofferto molto la seconda, da cui ha ricavato appena il 46 per cento dei punti. Hanfmann, anche con la seconda, ha ottenuto invece il 60 per cento dei punti.