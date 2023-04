Tennis, Mauresmo si sbilancia su Nadal: "Difficile un Roland Garros senza lui"

La direttrice del torneo ha parlato di una possibile assenza del maiorchino

23-04-2023 13:45

Non arrivano buone notizie sulle condizioni di salute di Nadal che in settimana ha svelato di non sapere, con esattezza, quando tornerà a giocare.

Il maiorchino è fermo dagli Australian Open 2023.

A parlarne la direttrice del Roland Garros, Amelie Mauresmo che si è espressa sulla sua possibile assenza nello Slam: “È ovviamente una possibilità per lui non essere in grado di venire qui al Roland Garros. Ma l’unica cosa che so per certo è che se c’è un torneo che non vuole perdere, è questo.Mancano ancora cinque settimane al tabellone principale. Sono ancora fiducioso e continuerò le mie dita incrociate”.

E poi: “Fa così tanto parte della storia del torneo negli ultimi quasi 20 anni, sarebbe triste. Ma io sono una persona positiva; quindi, spero che le cose vadano meglio per lui”.