Tennis, Medvedev a nervi tesi: gestaccio al pubblico di Parigi dopo la sconfitta con Dimitrov

Battuto in 3 set dal bulgaro, il numero 3 del mondo ha mostrato il dito medio agli spettatori mentre lasciava il campo, negando poi di averlo fatto in conferenza stampa

01-11-2023 17:45

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Figuraccia per Daniil Medvedev a Parigi Bercy: dopo l’eliminazione ai sedicesimi di finale contro Grigor Dimitrov il numero 3 del mondo ha lasciato il campo mostrando il dito medio al pubblico, giustificandosi poi goffamente in conferenza stampa.

Tennis: il dito medio di Medvedev al pubblico di Parigi Bercy

Daniil Medvedev non ha preso affatto bene la sconfitta nei sedicesimi di finale del torneo di Parigi Bercy contro Grigor Dimitrov. Dopo il k.o. per 6-3 6-7 7-6, uscendo dal campo il tennista russo ha rivolto un gestaccio al pubblico parigino: il numero 3 del ranking mondiale ha finto di controllarsi il dorso della mano destra, per poi rigirarla e mostrare il dito medio agli spettatori a lui più vicini.

Tennis: Medvedev nega di aver fatto un gestaccio ai tifosi

Ancora peggio, poi, sono risultate le dichiarazioni di Medvedev nella conferenza stampa seguita all’episodio. Invece di scusarsi, il tennista russo ha provato a negare in maniera goffa di aver insultato gli spettatori di Parigi Bercy. “Mi stavo solo guardando le unghie – ha detto Medvedev davanti ai giornalisti – , perché fare il dito medio al meraviglioso pubblico francese?”. Parole che sono sembrate una ulteriore presa in giro nei confronti degli spettatori francesi.

Tennis: Dimitrov batte Medvedev al terzo set

Il nervosismo di Medvedev è nato probabilmente dal fatto di essere stato eliminato dal numero 17 del ranking mondiale. Netto il successo al primo set del bulgaro (6-3), che ha poi ceduto il secondo al tie-break (7-6) dopo aver però annullato ben 6 set point del suo avversario; la migliore forma di Dimitrov è però venuta fuori nel terzo e decisivo set, vinto per 7-6. Il bulgaro affronterà ora il kazaki Bublik negli ottavi di finale.