Tennis, Zverev di nuovo nei guai: il tedesco condannato per presunte violenze domestiche. Cosa rischia

Alexander Zverev nuovamente nell'occhio del ciclone per presunti maltrattamenti nei confronti delle sue ex compagne. Dopo l'accusa di Brenda Patea la procura di Berlino ha stabilito un'ingente multa per il tennista

31-10-2023 22:25

Per Alexander Zverev arriva una stangata legata ad una storiaccia di presunte violenze domestiche. Il tennista numero 9 al mondo è stato condannato a pagare una multa con l’accusa di maltrattamenti ad una sua ex compagna, da cui ha avuto una figlia, ovvero la modella Brenda Patea.

Zverev accusato dall’ex Brenda Platea: arriva la multa per il tennista

La scorsa estate il due volte vincitore delle ATP Finals è finito nel tritacarne mediatico dopo una ingiunzione spiccata dal procuratore di Berlino per le presunte violenze nei confronti della ex, appunto Platea. Una misura che aprirebbe alla possibilità che l’accusato eviti un processo pubblico, chiudendo invece la faccenda con una sanzione, sebbene l’ex compagna di Zverev abbia puntualizzato, tramite un comunicato ufficiale dei suoi legali, di non essere mossa da alcun fine economico nei confronti del tennista.

Oggi abbiamo avuto quindi l’esito dell’ordinanza penale emessa contro il tedesco, che dovrà corrispondere una multa di 450.000 per violenza domestica. Nel comunicato della procura distrettuale di Berlino si legge, come riporta l’Ansa: “L’imputato è accusato di aver […] maltrattato fisicamente una donna durante una discussione e di averle causato danni alla salute”. I fatti risalirebbero al maggio 2020.

Il nome di Brenda Patea è stato specificato da parte degli avvocati di Zverev, che hanno altresì emesso anche loro un comunicato. Il tennista intanto ha contestato questa accusa opponendosi all’ordinanza. Di conseguenza entrambe le parti in causa verranno ascoltate “dalla sezione competente del tribunale distrettuale di Tiergarten”. Possibile venga fissata la data del processo.

La relazione tra Zverev e Patea e le accuse di violenza

La relazione tra Zverev e Patea è durata a quanto pare meno di un anno, chiudendosi nell’agosto 2020. La donna successivamente alla separazione, pochi mesi dopo, aveva affermato la volontà di crescere la figlia in un ambiente “armonioso”, come dichiarato in una intervista al magazine GALA dove aveva anche specificato di non essere disponibile a qualsiasi forma di custodia condivisa o di riconciliazione con l’ex. “Fortunatamente, sono nella posizione di crescere il bambino da sola“, sono le parole della modella.

In caso di conferma del provvedimento con multa, per Zverev arriverebbe un’ulteriore sanzione da parte dell’ATP, come vedremo a breve. Da notare che oltre a questo scontro con Brenda Patea il tedesco è stato parimenti al centro di un caso simile di ipotetici maltrattamenti, in questo caso contro un’altra sua ex, Olga Sharypova.

Il caso Sharypova

Sempre nel 2020 infatti la donna aveva parlato di violenze fisiche (e persino un tentativo di omicidio, tramite soffocamento con un cuscino) all’interno di una relazione tossica, inizialmente senza specificare il nome di Zverev. Successivamente in una intervista al sito russo Championat Sharypova ha parlato esplicitamente del tennista e della relazione violenta con esso. Quest’ultimo aveva respinto le accuse, definendole senza fondamento. “Avevamo una relazione che è finita molto tempo fa”, dichiarò all’epoca. “Non so perché faccia queste accuse adesso. Spero che possiamo trovare un modo per continuare ad avere a che fare l’uno con l’altra in maniera rispettosa e ragionevole”.

L’esito di questa storia controversa si ebbe a gennaio di quest’anno, con la chiusura delle indagini da parte dell’ATP e l’assoluzione di Zverev per “mancanza di prove affidabili e rapporti di testimoni oculari”. Inoltre le dichiarazioni fatte dall’accusa sono state giudicate “contradditorie”.

Cosa rischia Zverev

Qualora il tennista, attualmente impegnato al Masters 1000 di Parigi-Bercy, venisse condannato, il regolamento ATP prevede in questi casi una sospensione temporanea dalle partecipazioni ai tornei del circuito “sino al termine del processo civile o penale“.