Tennis, Medvedev a Roma per vincere sulla terra

Lunedì 10 maggio scatta l’ora x per gli Internazionali di Tennis di Roma.

Tra le stelle che scenderanno in campo al Foro Italico c’è anche il russo Daniil Medvedev che sta vivendo un ottimo momento ma non ha ancora trovato il giusto feeling sulla terra rossa come hanno dimostrato le sue prestazioni a Madrid.

Eppure il numero 3 al mondo, come spiega in un’intervista a “Gazzetta Dello Sport” è convinto di potercela fare: “Credo sia solo una questione mentale: la terra richiede un cambiamento di approccio alle partite, un adattamento del gioco e dei colpi alle varie situazioni, dunque occorre abituarsi in fretta e non è facile. Poi però penso al 2019 alle belle vittorie che ho ottenuto sul rosso e mi convinco che si tratta soltanto di avere pazienza e fiducia”.

OMNISPORT | 09-05-2021 11:35