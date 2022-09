Tennis, momento d'oro per Garcia

07-09-2022 18:51

Ottimo momento per la francese Caroline Garcia che ora, in semifinale agli US Open, dopo aver battuto Coco Gauff sfiderà Ons Jabeur. La tennista è tornata quest’anno in top 20 e ha vinto il Bad Homburg, Warsaw, Cincinnati.

«Sono super felice della vittoria e di aver conquistato questo traguardo. È stata una partita molto intensa. Ogni punto, ogni partita è stata davvero dura fin qui. Ho cercato di trarre il massimo dell’energia del pubblico che giustamente parteggiava per la beniamina di casa. Ho disputato una prestazione molto solida in cui sono riuscita a gestire molto bene l’emozione. Mi sto concentrando sul mio gioco, su cosa mi piace fare, senza caricarmi di stress o altro».

E sul momento che sta vivendo, rispetto al passato, ha spiegato: «Sono sempre stata aggressiva e di mettere in difficoltà l’avversario dall’altra parte del campo. Però, ero più giovane, vivevo tutto con meno stress. Ora senti più la pressione addosso. Quando vinci è chiaro che ti diverti e vedi con serenità gli aspetti da migliorare. Questo passaggio di crescita è la sfida del mio team».

E poi: «Sto cercando di giocare a tennis. Forse sto più con i piedi dentro al campo per cercare di giocare in risposta il prima possibile. Sì, questa è forse la differenza più grande. Molte ragazze giocano duro, giocano forte, prendono la palla in anticipo. Sto solo cercando di fare tutto un po’ più velocemente e tutto un po’ prima. Ci esercitiamo tanto ed è una grande sfida per tutto il mio team poter essere sempre più dentro al campo. Mi consente di avere tutto sotto controllo».