Tennis, Monfils: "Obiettivo? Raggiungere le Olimpiadi"

Il 36enne francese vorrebbe chiudere la carriera a Parigi 2024

23-05-2023 15:44

Gael Monfils tornerà a disputare un torneo tennistico dopo una lunga serie di infortuni che nell’ultimo anno e mezzo lo hanno tenuto lontano dai campi da gioco, consentendogli di disputare solo una manciata di incontri. Il 36enne ha cambiato anche l’allenatore, passando dal team di Günter Bresnik, per iniziare una nuova collaborazione con Mikael Tillström e Peter Lucassen. “Ogni tanto ci sono delle sfide che vuoi affrontare e sentivo di voler ricominciare da capo, darmi un’ultima possibilità, però che questa sia la mia ultima squadra. Nelle ultime settimane, non ho visto alcun miglioramento. Sappiamo quando qualcosa deve essere cambiato. Non è il cambiamento che mi farà vincere o meno le partite, ma avevo bisogno di questa piccola spinta. Per tornare a un livello decente, devi fare altri sacrifici. Con questa scelta abbastanza forte, ho anche dimostrato a me stesso che volevo continuare”, ha commentato il francese a Ubitennis.

L’ex n.15 del mondo, ora scivolato alla posizione 386 del ranking, svela il prossimo obiettivo: “Ne ho uno quasi irraggiungibile, le Olimpiadi. Vorrei vincere anche un solo match. So che è difficilissimo, ma anche quando da giovane ho detto ai miei genitori di voler fare il tennista, anche quello sembrava irraggiungibile, no? Quando ho iniziato, il sogno era vincere uno Slam, non ce l’ho fatta, peccato. Comunque voglio rimanere con i piedi per terra e per questo dico che l’obiettivo principale è tornare in top 100. Ero 15° del ranking, non sarei mai stato in questa situazione, senza arroganza. Senza infortunio sarei sceso al massimo al n. 50. Nella mia testa, volevo giocare quasi più a lungo di adesso. Adesso ho altre priorità, è arrivata mia figlia, c’è la triste legge del corpo e dello sport. Arrivo in una fase dove tutto è nuovo, tante cose hanno stravolto questo fine carriera”.