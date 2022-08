Tennis, Montreal: Berrettini, che combini? Subito eliminato in due set

09-08-2022 20:11

Matteo Berrettini subito eliminato dal Masters 1000 di Montreal.

Il numero 14 del Mondo è stato sconfitto per 6-3/6-2 dallo spagnolo Pablo Carreno Busta. Poco incisivo al servizio, molto falloso (30 gratuiti contro i 7 del rivale) è stato un Berrettini “quasi irriconoscibile”. Non ci sarà dunque il possibile derby azzurro al 2° turno con Matteo Fognini (che sfiderà Rune) e quello in ottavi con Jannik Sinner. Berrettini tornerà in campo, fra sette giorni, a Cincinnati.

Durante il primo set, lo spagnolo conquista una palla break che viene cancellata dall’azzurro. Berrettini non sembra concentrarsi in partita, mostrandosi troppo falloso nella battuta. La difficoltà per l’italiano prosegue sino all’ottavo gioco, con Carreno Busta che non sciupa l’occasione di conquistarsi il primo set con il punteggio di 6-3.

Nel secondo set si ripete quanto visto nel primo: Carreno Busta conquista immediatamente due palle break annullate poi da Berrettini, ma nel terzo e quarto lo spagnolo è bravo a portarsi in vantaggio. Berrettini è bravo nel quinto game a respingere gli attacchi dell’avversario, ma al settimo arriva la svolta della partita, con Carreno Busta che conquista il doppio break spianando la strada verso il successo. Lo spagnolo elimina così Berrettini al primo turno del Masters 1000 a Montreal.