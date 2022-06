Tennis, Murray comprensivo con la Raducanu: "Capisco le sue difficoltà"

26-06-2022 17:09

Andy Murray è solidale con le difficoltà incontrate da Emma Raducanu dopo la vittoria agli US Open dello scorso anno, e ha sottolineato che la sua improvvisa ascesa alla celebrità è stata “estremamente difficile da superare”.

Murray ha anche rivelato di essere ancora indeciso se rimanere nel mondo del tennis dopo il ritiro, ammettendo di essere interessato a fare l’allenatore ma dicendo di non essere ancora sicuro di seguire questa strada.

Le due speranze britanniche saranno entrambe presenti sul Centre Court quando Wimbledon inizierà lunedì: Raducanu affronterà Alison Van Uytvanck prima che Murray affronti l’australiano James Duckworth.

La Raducanu ha vissuto una stagione 2022 difficile per gli infortuni, durando solo 36 minuti quando ha fatto la sua prima apparizione sull’erba dell’anno a Nottingham all’inizio del mese, ma da allora si è dichiarata “pronta a partire” in vista del terzo Slam dell’anno.

Ricordando lo straordinario trionfo di Raducanu a New York lo scorso settembre, Murray ha detto che il modo in cui è stata messa sotto i riflettori del pubblico ha complicato la sua preparazione per il 2022.

“Non ho mai vissuto quello che ha vissuto lei, la tua vita che cambia da un giorno all’altro”, ha detto al Telegraph. “È impossibile sapere se tutti coloro che sono poi coinvolti con te stanno facendo i tuoi interessi. Sai che la tua famiglia vuole il meglio per te. Le famiglie ovviamente commetteranno degli errori, perché è una cosa nuova per tutti. Quando ero più giovane ho lavorato con allenatori che non erano necessariamente le persone giuste per me, e anche con società di gestione. Ci si chiede: “Vogliono il meglio per te o vogliono fare un sacco di soldi su di te? È estremamente difficile orientarsi”.

Murray e Raducanu sono gli unici giocatori britannici ad aver vinto un titolo del Grande Slam in singolare dal trionfo di Virginia Wade a Wimbledon nel 1977, mentre l’ultima vittoria dello scozzese è arrivata all’All England Club di Wimbledon nel 2016.

In vista del suo terzo trionfo a SW19, il 35enne ha dichiarato che i suoi piani per il dopo-pensionamento rimangono incerti.

“Ho interessi e cose al di fuori del tennis e so che quando finalmente finirò, tutto andrà bene. Il mondo non finirà”, ha aggiunto. “Mentre forse quando avevo 25 anni, e forse a volte anche all’inizio del documentario [Amazon Prime] del 2017 [sui suoi infortuni], ero ancora un po’ così. Sono sempre stato interessato ad allenare. C’è anche la possibilità che io non sia più coinvolto nel tennis. In questo momento sento che avrei sempre un certo coinvolgimento nel tennis, ma ci sono anche momenti in cui sono stato lontano da questo sport e non ho guardato nessun torneo. In quei momenti sono a casa con i bambini. È un aspetto piuttosto impegnativo”.