Tennis, Nadal e la nuova vita da papà: "Il ritiro? Non per ora"

23-11-2022 12:19

Rafael Nadal si trova in Argentina, così come il numero tre al Mondo, Casper Ruud per alcuni mathc di esibizione, tra cui spiccano due doppi misti con Gabriela Sabatini e Gisela Dulko.

Lo spagnolo ha così parlato alla stampa sudamericana: “Sono molto felice di essere qui in Argentina dopo che per molti anni non ne ho avuto l’opportunità; felice di condividerlo con tutti voi, il pubblico argentino è un pubblico molto esperto nello sport, molto appassionato. Tutte le volte che sono stato qui mi hanno trattato in modo incredibile, porto sempre con me un ricordo indimenticabile e un’iniezione di energia positiva”.

Poi sul doppio con la Sabatini: “Per me è un grande sogno: so che Gaby è una grande icona di questo paese, ma anche nel mondo dello sport in generale, specialmente nello sport latino. Scendere in campo con lei è una gran soddisfazione, un grande sogno, sicuramente sarà un momento molto bello, vivere un momento così nel suo paese”.

Il mancino di Manacor spazza anche via le voci su un imminente ritiro: “Sono una persona abbastanza realista, il momento arriverà quando dovrà arrivare, sono pronto per la mia prossima vita fuori dal tennis, non credo che sarà un problema per me, al di là del processo di adattamento a tutti i cambiamenti e di assimilazione delle cose. Ho tante cose importanti nella mia vita che mi rendono felice al di là del tennis. Il tennis è stata una parte importante della mia vita, però ne ho altre altrettanto o più importanti. Non credo che la mia fine arriverà nel prossimo futuro, per niente”

E poi parla di Rafael, suo figlio: “Tutti i cambiamenti nella vita chiedono un periodo di assimilazione e di adattamento. A me è successo sei settimane fa, quando sono diventato padre per la prima volta. Io sono più stanco, si dorme un po’ meno, hai una nuova preoccupazione nella tua vita che è diversa da tutto ciò che hai vissuto fino ad ora. Non sono né più né meno di qualsiasi altro padre, immagino che tutti la vivano con grande emozione e illusione, con grande felicità e cercando di sfruttare al massimo i momenti in cui posso stare con lui”.