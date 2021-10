Tennis, Nadal: "Federer e Djokovic perfetti, non hanno debolezze"

15-10-2021 15:01

In un’intervista concessa a Number Web, Rafael Nadal ha elogiato così i rivali di sempre Roger Federer e Novak Djokovic: “Sono tennisti perfetti, senza debolezze. Federer? La modernità del suo stile di gioco è eccezionale. È molto difficile per il suo avversario prevedere il suo gioco a causa della varietà di modi in cui può combattere. Djokovic? Che si tratti di un campo in terra battuta, un campo in erba o un campo duro, lui è capace. E quest’anno è stato incredibilmente solido. Anche nei giorni in cui le cose sembrano essere fuori posto, l’energia della sensazione che vincerò sicuramente compensa” .

Il 20 volte vincitore di uno Slam ha ripercorso la sua cavalcata all’ultimo Roland Garros, interrotta proprio da Djokovic in semifinale. Una sconfitta che non gli ha consentito di diventare il tennista più vincente di sempre: “Penso che Novak sia stato più efficiente e intelligente di me nella fase di decisione del gioco quel giorno, e ai miei occhi sembrava fisicamente più fresco. Volevo vincere il torneo il più a lungo possibile, ma è stato interrotto. Non ho rimpianti al riguardo. Sto bruciando per rendere l’Open di Francia il mio torneo anche l’anno prossimo”.

All’età di 35 anni, Nadal preferisce gestire il suo fisico: “A metà giugno, quando ho perso contro Novak Djokovic nella semifinale degli Open di Francia, ho capito che ero stanco. Ho deciso di prendermi una breve pausa per recuperare. Non ho 20 anni. È importante non spingersi al limite per evitare infortuni”, chiosa il maiorchino.

