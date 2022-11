02-11-2022 17:08

Nulla da fare per Camila Giorgi che salta anche la Billie Jean King Cup, in programma prossima settimana (dall’8 al 13 novembre). L’azzurra non gioca un match dagli US Open e a confermare la sua assenza ci ha pensato la capitana Tathiana Garbin.

Ai canali FIT, ha detto: “Purtroppo, Camila, che ha giocato il suo ultimo match lo scorso fine agosto, non è riuscita a recuperare dall’infortunio: è molto dispiaciuta ma non potrà essere con noi a Glasgow. Abbiamo deciso di non sostituirla: la squadra sarà composta dalle altre quattro giocatrici convocate. Affronteremo un girone difficile: sia la Svizzera che il Canada sono avversarie competitive, sarà una bella sfida. Ad ogni modo sono fiduciosa perché sono convinta che le mie ragazze con la maglia della Nazionale riescono a trovare risorse supplementari e a creare quella forza del gruppo che molte volte ci ha permesso di conquistare vittorie inimmaginabili. Siamo pronte”.