Tennis, Osaka: "Giocare contro Serena è sempre incredibile"

Naomi Osaka, battendo oggi in semifinale, Serena Williams, giocherà la quarta finale di una prova Slam: un record in una carriera relativamente giovane visto che la giapponese ha solo 23 anni.

Fino ad ora le finali giocate le ha sempre vinte. In conferenza stampa però, a parte il prossimo decisivo match, ha parlato anche della Williams con cui ha un legame speciale

“Nei primi giochi ero intimidita al servizio e lei l’ha notato, ma ad un certo punto ho capito che stava commettendo davvero tanti errori non forzati. Quando stava 2-0 ho deciso che dovevo gestire meglio la situazione e dovevo giocare senza pensare a ciò che stava facendo Serena Williams”

E poi: “Sono cresciuta guardando tutte le sue gare in televisione e so come lei si comportava quando riceveva una palla troppo morbida, credo che questo mi abbia influenzato.Al servizio oggi non sono andata bene, penso di aver avuto percentuali negative e forse il motivo è che ho pensato troppo a quello che sarebbe potuto accadere. Il momento finale è stato molto significativo per me, giocare contro Serena nei Grandi Slam è qualcosa di incredibile e sono momenti che ricorderò per tutta la vita”.

OMNISPORT | 18-02-2021 15:22