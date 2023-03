Tennis, preoccupa la caviglia di Danill Medvedev

Durante il match contro Zverev ha avuto un piccolo infortunio

15-03-2023 14:40

Continua il momento d’oro di Daniil Medvedev che però potrebbe subire un intoppo per un problema alla caviglia.

Nella notte il russo ha allungato ancora la sua striscia di vittorie consecutive imponendosi sul tedesco Alexander Zverev in rimonta per 6-7, 7-6, 7-5.

Durante il match ha però avuto qualche problema alla caviglia: “Quando mi sono storto la caviglia, pensavo che mi sarei rialzato senza problemi. Ma poi il dolore ha iniziato a crescere molto velocemente, così ho pensato: “Non è un buon segno”. Mi sembrava di non essermi rotto, ma sentivo che uno dei legamenti era un po’ lesionato, quindi ho pensato che non sarei stato in grado di giocare. E’ stata una delle prime volte in vita mia che il fisioterapista mi ha legato la caviglia con il nastro adesivo, così ho deciso di provare.La cosa sorprendente era che è stato molto più facile correre che camminare. Quindi quando camminavo zoppicavo e poi correvo bene. Quando l’adrenalina scende, sarà piuttosto doloroso, quindi probabilmente farò una scansione per vedere di cosa si tratta e se posso continuare a giocare”.

Se tutto andrà per il meglio ora sfiderà lo spagnolo Davidovich Fokina.