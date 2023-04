Tennis, Puppo: "Sinner pronto per grandi vittorie"

L'opinione del commentatore di Eurosport

26-04-2023 08:48

Dario Puppo di Eurosport è stato intervistato da OA Sport per fare il punto sulla situazione del tennis azzurro.

Su Sinner ed Alcaraz: “Una rivalità nel tennis non è una corsa da mezzofondo, non è un 1500 metri, ma neanche un 10.000 metri. È una Maratona. Il Campione Olimpico di Rio 2016 di decathlon ha dichiarato che uno sport simile al suo è il tennis: mentre tu giochi e ti alleni, devi anche fare andare il cervello durante la partita e appena dopo. Il concetto di fare-pensare è fondamentale e questo è l’argomento che chiama al dibattito su Sinner“.

Su Musetti: “Musetti se l’è giocata contro Tsitsipas: ho sentito chiavi di lettura che dicevano che poteva perdere in due set, invece per me poteva vincere in due. I tempi di gioco di Musetti danno tanto fastidio a quasi tutti i giocatori. Alcuni sono di una categoria superiore come Alcaraz e Djokovic (al meglio), anche Rune e Sinner possono essere avversari duri per Musetti sulla terra rossa. Musetti ha quasi rischiato di battere due top-5 in due tornei di fila“.

Infine, una puntualizzazione su Sinner: “Andando a Barcellona ha vinto 26 partite e ne ha perse 6 in stagione. A 21 anni, nel terzo millennio, ci sono riusciti pochi: Murray, Djokovic e Hewitt. Sinner è pronto a qualcosa di importante. Poi ci può essere qualcosa che lo ferma o un tabellone meno semplice. Non si deve fare il paragone con Alcaraz perché quest’ultimo non sta sbagliando un colpo, però… Djokovic ha vinto 14 titoli dopo il Covid, Medvedev 12, Rublev 9, Ruud 9, Alcaraz 9, Sinner 7, Tsitsipas e Auger-Aliassime sono a 4 con Fritz. Questo è importante perché le due stelle emergenti come Alcaraz e Rune sono arrivate nel momento perfetto del tennis, mentre Sinner no perché ha vinto le Next Gen ATP Finals e poi c’è stato il Covid“.