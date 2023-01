Tennis, quando torna Berrettini? Satopadre svela i suoi piani

Il tennista di Roma è reduce dall'eliminazione al primo turno dagli Australian Open

30-01-2023 09:29

Quando torna in campo Matteo Berrettini? L’azzurro è reduce dall’eliminazione degli Australian Open, sconfitto al primo turno da Andy Murray.

Ora, l’italiano sta limando gli ultimi dettagli e sta curando la preparazione fisica; per lui uno stop di quasi un mese prima di tornare a competere. Probabile il ritorno in campo a fine febbraio, da capire se ad Acapulco o a Dubai.

Lo ha confermato lo stesso coach Santopadre: “Ci prendiamo questo periodo per lavorare con un po’ di continuità.A Melbourne avevamo i 720 punti da difendere, ci siamo tolti il dente e adesso, che di punti ce ne sono pochissimi, possiamo programmare la risalita. L’idea è di ripartire a fine febbraio, da Acapulco o Dubai. Per fortuna adesso Matteo è fisicamente sta bene quindi potremo allenarci bene.Non vediamo l’ora di tornare in campo”, ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport.

In Messico l’azzurro non ha nulla da difendere con il ritiro al primo turno contro lo statunitense Tommy Paul. Nel mirino poi ci sono il Masters 1000 di Indian Wells e il Masters 1000 di Miami.