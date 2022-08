Tennis, quando torna Zverev? "Non c'è una data certa"

08-08-2022 17:06

Alexander Zverev, come testimoniato dai suoi social è tornato ad allenarsi. Il campione tedesco, numero due al Mondo è fermo dalla semifinale del Roland Garros dopo un brutto infortunio.

Nel mirino c’è un ipotetico ritorno agli US Open ma per il momento non ci sono certezze come da lui dichiarato a Eurosport Germania.

“Il pensiero è a quando potrò tornare in campo. Sono stati mesi molto duri e difficili. Per fortuna il lavoro procede alla grande. Svolgo degli esercizi giornalmente e cerco di rispettare il piano lavoro”.

Non si sbilancia sul ritorno in campo: “Al momento non abbiamo stabilito una data certa, ma lavoriamo alacremente e quotidianamente affinché accada il prima possibile. Non ho voglia di affrettare i tempi, cerco di fare quello che il mio corpo mi consente di fare. Per questo non mi sbilancio sulla mia partecipazione agli US Open”.

E poi: “Lavoriamo non-stop dal mattino fino alla sera e i giorni sembrano non passare mai. Ci stiamo soffermando sulla mobilità del piede e di settimana in settimana aggiungiamo nuovi esercizi”