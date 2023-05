Tennis, ranking Atp: Fritz scavalca Sinner

Grazie alla semifinale di Lione, l'americano ha sopravanzato l'altoatesino. Al primo posto c'è sempre Alcaraz

29-05-2023 12:34

Cambia poco nel ranking Atp di tennis in attesa del Roland Garros, destinato a sparigliare le carte. C’è però una variazione che riguarda l’Italia: Jannik Sinner ha perso una posizione e ora è nono in classifica, superato di 35 punti da Taylor Fritz, che ha sfruttato il raggiungimento delle semifinali nel torneo i Lione. Grazie al successo proprio a Lione, balza al 63esimo posto il francese Arthur Fils, classe 2004 come l’altro predestinato, il transalpino Luca van Assche.

RANKING ATP

Lunedì 29 maggio 2023

1 Carlos Alcaraz 6815

2 Daniil Medvedev 6330

3 Novak Djokovic 5955

4 Casper Ruud 4960

5 Stefanos Tsitsipas 4775

6 Holger Rune 4375

7 Andrey Rublev 4270

8 Taylor Fritz 3470 (+1)

9 Jannik Sinner 3435 (-1)

10 Felix Auger-Aliassime 3100

La pattuglia italiana vede scendere di tre posizioni Lorenzo Sonego, pur non avendo giocato prima del Roland Garros. Per il resto, variazioni minime. È tutto rimandato a dopo il torneo parigino.

Ecco la classifica degli italiani:

9 Jannik Sinner 3435 (-1)

18 Lorenzo Musetti 2040

20 Matteo Berrettini 1832

48 Lorenzo Sonego 925 (-3)

72 Marco Cecchinato 742 (+1)

106 Matteo Arnaldi 592 (-1)

128 Francesco Passaro 499

129 Giulio Zeppieri 478

130 Fabio Fognini 468

141 Raul Brancaccio 426

148 Andrea Vavassori 410

151 Luca Nardi 392

159 Flavio Cobolli 378

164 Riccardo Bonadio 361

166 Franco Agamenone 356

167 Mattia Bellucci 354

179 Luciano Darderi 331

183 Andrea Pellegrino 326