Tennis, ranking ATP: Sonego vicino alla top 20

Sono settimane importanti per i tennisti azzurri con Matteo Berrettini quasi certo della presenza alle Finals di Torino e Sinner in lotta per la conquista dell’evento più atteso dell’anno che si svolgerà a Torino.

I due sono stabili, con Berrettini al settimo posto e Sinner al 14 con Sonego che è al 21eismo a un passo dalla Top 20. Trentesimo Fabio Fognini reduce dal k.o al primo torno all’ATP di San Diego e 61esimo Lorenzo Musetti che non sta vivendo il suo momento migliore.

OMNISPORT | 04-10-2021 11:38