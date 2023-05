Tennis, ranking Wta: Lucia Bronzetti, balzo di 37 posizioni

Il successo nel torneo di Rabat proietta in avanti l'azzurra. Continua a stare comodamente al primo posto Iga Swiatek

29-05-2023 12:44

Come per i maschi, anche per il ranking Wta cambia poco o niente in attesa del Roland Garros. Proprio in Francia sono in palio parecchi punti e anche la numero uno al mondo, finora comodamente al comando, potrebbe rischiare. Stiamo parlando di Iga Swiatek, che di punti ne ha 8.940 contro i 7.541 della prima inseguitrice, Aryna Sabalenka.

Il primo cambiamento riguarda un’azzurra, e cioè Martina Trevisan, che ora è 24esima e recupera, per sfasamento delle settimane, una parte della cambiale di Rabat, mettendosi dietro Potapova e Kalinina.

Ecco la classifica Wta:

Lunedì 29 maggio 2023

1 Iga Swiatek 8940

2 Aryna Sabalenka 7541

3 Jessica Pegula 5205

4 Elena Rybakina 5090

5 Caroline Garcia 5025

6 Coco Gauff 4305

7 Ons Jabeur 3541

8 Maria Sakkari 3391

9 Daria Kasatkina 3275

10 Petra Kvitova 3162

C’è un’enorme variazione scendendo più indietro e riguarda Lucia Bronzetti che, grazie al successo nel torneo di Rabat, recupera addirittura 37 posizioni in classifica. Ora è al 65esimo posto nel ranking. Purtroppo, a Parigi, il sorteggio le ha assegnato al primo turno la testa di serie numero 7 Ons Jabeur, ma i punti di vantaggio sulle diretti concorrenti ora sono parecchi e la fanno stare piuttosto tranquilla.

Ecco le posizioni delle italiane:

24 Martina Trevisan 1667 (+2)

37 Camila Giorgi 1278 (-1)

44 Elisabetta Cocciaretto 1115 (-1)

53 Jasmine Paolini 1005 (-1)

65 Lucia Bronzetti 902 (+27)

73 Sara Errani 802 (-3)

106 Lucrezia Stefanini 620 (-1)

175 Nuria Brancaccio 407 (-1)

269 Matilde Paoletti 255 (-2)

284 Camilla Rosatello 234 (+10)