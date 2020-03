Tennis: Roger Federer si allena sotto la neve e gioca da solo

Roger Federer, in questi tempi di isolamento domiciliare, ha cercato di intrattenere i propri estimatori deliziandoli con il suo talento fermato in un video pubblicato sui social.

Così, il campione elvetico ha postato su twitter un video molto divertente in cui si mostra in divisa quasi casalinga mentre tira qualche palleggio dei suoi, sul campo di casa svizzera sotto la neve.

Dopo aver dimostrato grande generosità, effettuando una cospicua donazione per combattere l’emergenza coronavirus che ha colpito anche la sua Svizzera, il campione continua a sollevare i suoi ammiratori con dei piccoli segnali di partecipazione e leggerezza, come in questo video.

“Mi assicuro di ricordarmi ancora come si colpisce”, ha scritto nella dida il 38enne campione svizzero a corredo del video, che ha incassato il plauso degli appassionati di tennis a cui manca la gamma delle sue prodezze, in questi tempi di emergenza sanitaria.

VIRGILIO SPORT | 31-03-2020 17:34