Il Roland Garros 2022 ha perso subito alcune delle sue protagoniste più attese. Nel quadro di un grande equilibrio la testa di serie 1, la polacca Iga Swiatek è arrivata comoda comoda agli ottavi. Spazzate via tutte le sue avversarie più temibili, nessun’altra testa di serie ha superato i primi 3 turni. Quindi se la Swiatek sarà probabilmente una protagonista fino alla fine, il resto è tutto un incrocio tra outsider. Nessun nome eccezionale, nessuna che sul campo abbia fatto vedere numeri interessanti. Le italiane hanno ben figurato fin qui. Su tutte un bravissima se lo merita Martina Trevisan, che a Parigi ha ritrovato aria di casa sfoderando il suo tennis migliore e guadagnandosi un posto nelle prime 8. Purtroppo non ce l’ha fatta Camila Giorgi, che dopo l’exploit di sabato contro la Sabalenka, è apparsa svuotata contro la Kasatkina in un ottavo assolutamente alla sua portata. Peccato.

Roland Garros, Ottavi di finale: partite e risultati (IN CORSO)

12.35 – Gioco partita e incontro per la Kasatkina che in scioltezza si aggiudica il match con un doppio 6-2

12.15 – Secondo break per la Kasatkina. Ora per Camila si veramente dura

12.05 – La Kasatkina fa il break al terzo gioco e si porta 2-1: Camila in palese difficoltà

11.55 – Camila fa molta fatica ma stavolta tiene il primo servizio

11.46 – Niente da fare per Camila, black out e primo set per la Kasatkina

11.40 – La Kasatkina si difende bene e poi fa il secondo break: 5-2

11.30 – Camila va vicinissima al controbreak ma la Kasatkina tiene il servizio in qualche modo

11.15 – Parte in salita, il match di Camila che perde il servizio al primo game.

[1] Swiatek (Pol) – Q. Zheng (Cin) [11] Pegula (Usa) – Begu (Rom) Kudermetova – [22] Keys 1-6; 6-3; 6-1 [20] Kasatkina (Rus) – [28] GIORGI 6-2; 6-2 TREVISAN (Ita) – [10] Sasnovich 7-6; 7-5 [17] Fernandez (Can) – [27] Anisimova (Usa) 6-3 4-6 6-3 Gauff (Usa) – [31] Mertens (Bel) 6-4 6-0 Stephens (Usa) – [23] Teichmann (Svi) 6-2 6-0

Roland Garros WTA, tabellone quarti

Le partite si giocano il 31 maggio e il 1 giugno

– [20] Kasatkina (Rus) – Kudermetova [17] Fernandez (Can) – Trevisan (Ita) 31 maggio Stephens (Usa) – Gauff (Usa) 31 maggio

Roland Garros, il tabellone maschile

