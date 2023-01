Tennis, Rublev sconfitto agli AO ma soddisfatto: "Il mio miglior Slam"

25-01-2023 14:53

Si è interrotta l’avventura australiana di Andrey Rublev, eliminato da Novak Djokovic ai quarti degli Australian Open.

Nonostante il k.o, il bilancio del tennista russo è positivo.

“Ho ottenuto grandi vittorie qui. Cercherò di trarre delle lezioni e di migliorare su alcuni aspetti. Adesso ho abbastanza tempo per prepararmi, per lavorare, soprattutto con alcuni ragazzi del mio nuovo team. Possiamo mettere insieme due intense settimane di allenamenti prima che inizi la stagione indoor. Devo usare questo tempo in modo intelligente, per lavorare davvero sodo e migliorare alcune cose“.

E poi spiega di essere migliorato. “Mi sento meglio. Dal punto di vista mentale sento che questo Slam è stato molto meglio dei precedenti. Quindi di sicuro mi sento un giocatore migliore. Mi sento meglio anche fisicamente. Spero di poter continuare a migliorare”.