Tennis, Rublev torna a parlare della vicenda ucraina

13-10-2022 14:33

Andrey Rublev è impegnato in questi giorni a Gijon.

Nel torneo 250 spagnolo, il numero due russo è la prima testa di serie. Prima del suo match, come fatto già in questi mesi è tornato a parlare dello scontro tra Russia e Ucraina.

“Naturalmente è difficile e orribile sentire cosa sta succedendo. Come ho sempre detto, la cosa più importante è che ci sia pace in tutte le parti del mondo. Dal mio punto di vista, l’unica cosa che posso fare è provare a dimostrarlo attraverso il tennis, nelle interviste e sul campo”.

Rublev, è uno dei tanti tennisti che proverà a centrare l’obiettivo Finals: al momento è numero sei nella Race.

“Ora ogni torneo è importante per me. Vedremo cosa succede, ma siccome ci sono tanti giocatori che lottano per essere a Torino (in le ATP Finals), ogni partita è davvero importante”.