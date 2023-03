Tennis, Rune: "Sono al 60% delle mie possibilità"

Il danese ha parlato in vista di Miami

23-03-2023 17:53

Holger Rune è reduce dall’eliminazione dal terzo turno contro Stan Wawrinka ad Indian Wells e ora farà il suo debutto del Masters 1000 a Miami.

Il tennista scandinavo ha parlato: “Il Miami Open è senza dubbio uno degli eventi più importanti. Uno di quelli che mi piacerebbe vincere in futuro e in più si svolge in una città che amo, quindi non vedo l’ora di iniziare a giocare il mio primo match”.

E poi:”Vedo che sto crescendo sotto ogni aspetto, ho ancora 19 anni e so di avere ancora molto da imparare, per fortuna.La carriera tennistica è un percorso molto lungo in cui bisogna migliorare ogni giorno piccoli dettagli, quindi spero che questa prospettiva mi aiuti molto in futuro. Se mi chiedete ora, penso di essere al 60% del mio potenziale, il fatto che abbia 19 anni mi fa pensare che ho ancora molto da imparare, sono lontano dall’essere un veterano.Questo a volte può essere un po’ frustrante, ma mi tengo le cose positive, come il fatto che a quest’età sono già n. 8 al mondo e sto ancora evolvendo gradualmente”.