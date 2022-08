Tennis, sale nel ranking Musetti: prima volta in top 30

01-08-2022 13:37

Nuova settimana nel circuito ATP e nuovo Ranking. Carlos Alcaras, nonostante il k.o contro Sinner di ieri, 31 luglio, in Croazia sale alla posizione numero quattro e diventa il più giovane di sempre in questa posizione. Ora è davanti al greco Stefanos Tsitsipas.

Per quanto riguarda gli italiani, bene gli azzurri. Lorenzo Musetti sale per la prima volta in top 30 e arrivano buone nuove anche per Giulio Zeppieri e Franco Agamenone, entrambi semifinalisti a Umago. Il promo guadagna 32 posizioni e vola al posto 136 e il secondo va alla posizione 108. Invariato il ranking di Jannik Sinner che rimane in top 10 e si avvicina al numero 9, ovvero Auger Aliassime e Matteo Berrettini ancora in posizione numero 14.