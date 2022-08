Tennis, Santopadre: "Matteo deve fare bene ora in vista di Torino"

08-08-2022 15:01

Vincenzo Santopadre ha parlato a Corriere dello Sport in vista della stagione su cemento americano di Berrettini.

“La coincidenza per il treno verso Torino passa dal cemento nordamericano. Siamo arrivati a uno snodo cruciale della stagione, adesso non ci possiamo più fermare. Tre anni fa ebbe un problema alla caviglia e non scese in campo, lo scorso anno fu fermato da un risentimento muscolare in quel periodo, nel 2020 invece il circuito si fumò a causa del Covid. Incrociamo le dita per la nostra prima volta in Canada“.

E sulla top 10: “Ha già dimostrato di potersi sedere al tavolo con i più grandi, ma non dev’essere un’ossessione. Quando arrivi così in alto puoi soffrire di vertigini e porti tante domande. I dubbi peri potevano esserci nel 2020, oggi non più. Se superi tanti ostacoli e rimani in top 10 per tre anni di fila qualcosa vorrà pur dire. L’importante è lavorare bene, i risultati arriveranno di conseguenza”.