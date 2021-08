Serena Williams, dopo il k.o subito a Wimbledon non ha più messo piede in un campo da tennis. L’americana ha anche annunciato nelle ultime ore il forfait al torneo 1000 di Cincinnati che ha vinto nel 2014 e 2015.

L’ex numero uno al mondo, dopo la terza prova dello Slam è uscita dalla top 10. Brutte notizie per i colori americani arrivano anche dalla sorella Venus e dalla Kenin che non giocheranno fino agli US open (inizio 30 agosto).

OMNISPORT | 11-08-2021 12:16