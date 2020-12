Tennis, Sharapova: "Avevo perso il contatto con la competizione"

Maria Sharapova, ormai qualche mese fa, ha annunciato, con una lettera pubblicata su “Vogue” il suo ritiro dal tennis.

La cinque volte vincintrice di un torneo dello Slam è tornata a parlare della sua decisione in un’intervista ai microfoni di Inc: “È una domanda che ho affrontato più volte – spiega – negli ultimi mesi prima di annunciare il mio ritiro”.

E poi: “Ho capito che mi stavo mettendo in mostra ma ormai non come tennista ed avevo perso di vista il contatto con la competizione.È diventato un processo duro e difficile da gestire ma insieme al mio team ho capito che occorreva andar avanti e potevo utilizzare a tanti altri modi migliori e magari più significativi. Per tanti anni, ha detto la campionessa di Wimbledon 2004, mi sono concentrata solo su questo sport e ho dato tutto applicando e lavorando duramente per ottenere risultati”

L’ex tennista ha anche spiegato che alla fine, a prescindere dai consigli di tutti, ognuno deve essere consapevole delle proprie scelte e deve essere certo al 100%: la sua è una decisione maturata in piena autonomia e indipendenza.

Oggi la russa continua, come testimoniano le sue stories Instagram, ad allenarsi ma si dedica anche ai suoi affari, dalla moda al suo brand di dolci “Sugarpova”.

OMNISPORT | 14-12-2020 12:03