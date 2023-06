Tennis, shock Kontaveit: l'ex numero 2 si ritira

A fermarla un problema alla schiena

20-06-2023 12:17

L’ex numero 2 al Mondo, Annett Kontaveit a soli 27 anni dice addio al tennis giocato. A comunicarlo lei stessa con un post su Instagram, troppo importanti e gravi i problemi alla schiena per poter continuare a certi livelli.

“Sono qui per dirvi che terminerò la mia carriera come atleta professionista – ha scritto – dopo diverse visite mediche e consultazioni con il mio staff medico mi è stato comunicato che ho una degenerazione del disco lombare della schiena. È dunque impossibile per me continuare ai massimi livelli in un campo così competitivo”.

Poi ha spiegato di essere “pronta per nuove sfide dopo il mio ultimo sforzo come tennista professionista: divertirmi e competere al meglio delle mie possibilità a Wimbledon”. La terza prova Slam sarà quindi l’ultimo palcoscenico in cui la vedremo.

L’estone in carriera ha vinto 6 tornei WTA e nel 2021 ha vissuto il suo momento migliore con l’ingresso in top 10 fino alla scalata al secondo posto.