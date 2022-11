Tennis, si entra in clima Finals: Fritz già a Torino

09-11-2022 11:06

È stato un anno più che positivo per l’americano Taylor Fritz che insperatamente ha anche ottenuto la qualificazione alle Finals, dopo il ritiro, per infortunio di Carlos Alcaraz.

Nella giornata di ieri lo statunitense è arrivato a Torino ed è stato anche il primo a scendere in campo, per allenarsi, in uno dei nuovi campi, rinnovati del Circolo della Stampa Sporting di Torino, dove per il secondo anno avranno luogo, da domenica le Finals.

Fritz, numero 9 al mondo, è uno dei meno favoriti alla vittoria ma in un torneo può succedere di tutti. A Torino, dopo di lui, sono stati avvistati anche i campioni del doppio Mektic e Pavic.