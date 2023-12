Tennis, Sinner in Ferrari: “Colpito da come si lavora a Maranello”. Poi guida una SF90 Spider Assetto Fiorano

Il nuovo testimonial della Formula 1, Jannik Sinner, ha passato una giornata a Maranello, dove ha visitato il museo e la fabbrica e guidato una Ferrari

14-12-2023 17:18

Redattore e content creator, combina la passione per lo sport a quella per la scrittura, coltivata durante il suo percorso di laurea in Lettere Moderne all'università degli Studi di Milano. Per Virgilio Sport scrive di calcio e tennis e dei suoi protagonisti.

Dopo l’annuncio come Friend of F1, con il ruolo di testimonial del circus per i giovani, Jannik Sinner è stato ospite della Ferrari a Maranello, dove ha visitato il museo e la fabbrica della Cavallino Rampante, per poi provare e testare una Ferrari Purosangue e una SF90 Spider Assetto Fiorano insieme all’head development test driver Raffaele De Simone.

Sinner in visita a Maranello e l’esperienza alla guida

Il nuovo Friend of F1, Jannik Sinner, oggi è stato ospite della Ferrari a Maranello, dove ha visitato il museo e la fabbrica della casa automobilistica fondata da Enzo Ferrari. Il n°4 ATP, che ha trascinato poche settimane fa l’Italia alla conquista della sua seconda Coppa Davis, ha avuto anche il piacere di guidare una SF90 Spider Assetto Fiorano e una Ferrari Purosangue: “Per me era la prima volta ed è stata un’emozione incredibile. In entrambi i casi mi sono sentito avvolto nell’auto, come se fosse un prolungamento del mio corpo. Un po’ come la racchetta: solo molto più grande…“.

La passione per la F1

Sinner ha anche parlato della sua passione per la Formula 1 nata grazie ai suoi familiari, ammettendo di seguirla ogni weekend, finali di tennis permettendo: “Ho sempre avuto una grande passione per i motori, è stato mio papà a passarmela. Ho sempre guardato la F1, spesso con mio nonno. Nel tennis se scendi in campo di domenica è perché sei finale, quindi se non riuscivo a vedere le gare era per un buon motivo”.

L’importanza della squadra negli sport individuali

L’altoatesino ha parlato anche delle similitudini tra il tennis e la Formula 1, due sport individuali in cui però la squadra ha un peso molto importante, come lo stesso Sinner ricorda in ogni intervista e in ogni premiazione di un torneo, in cui parla al plurale ridistribuendo i meriti tra tutto il team, consapevole che senza di loro quesi successi non è detto sarebbero arrivati: “Sia il tennis che le corse sono considerati sport individuali, perché sei solo in campo o nell’abitacolo. È però fondamentale avere un team alle spalle, una squadra che lavora in armonia per raggiungere un obiettivo. I sacrifici dei componenti sono gli stessi di chi gioca o guida: si raggiungono i risultati solo insieme”.

A proposito della squadra e del lavoro dietro le quinte, Sinner si è detto impressionato di come si lavora in una casa automobilistica importante e storica come la Ferrari: “Mi ha fatto molto piacere venire a vedere la passione con cui costruiscono macchine e motori. Mi ha impressionato soprattutto l’onore con cui lavorano a Maranello“.