Tennis, Sinner si ritira da Sofia per un infortunio alla caviglia

01-10-2022 20:50

C’erano tutte le premesse per un derby azzurro in finale all’ ATP di Sofia , ma dopo l’eliminazione di Lorenzo Musetti per mano dello svizzero Huesler il tennis italiano deve rinunciare al suo esponente di punta, già vincitore delle ultime due edizioni del torneo bulgaro.

Dopo il 7-5 a favore nella partita iniziale, l’altoatesino ha calato le proprie prestazioni e Holger Ruge ne ha approfittato, riportandosi in parità nel computo dei set ( 6 a 4 ): Jannik ha pagato infine l’infortunio alla caviglia destra occorso nel sesto gioco del 3^ set, quando il danese era già avanti 3 a 2, ritirandosi sul 5-2 per l’avversario.