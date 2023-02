Tennis, Sonego agli ottavi a Dubai

Il tennista italiano batte per 75 63 lo svizzero Marc-Andrea Huesler

27-02-2023 14:49

Segnali di ripresa da Lorenzo Sonego ch nel “Dubai Duty Free Tennis Championships” all’esordio ha sconfitto 75 63 lo svizzero Marc-Andrea Huesler.

Buona prova del Torinese con 53 vincenti, 10 ace e un 75% di punti vinti con la seconda di servizio.

L’italiano festeggia così l’approdo agli ottavi del torneo dove ci sarà anche Novak Djokovic. Al prossimo turno sfida impegnativa contro Felix Auger-Aliassime, numero 9 del mondo, o contro Maxime Cressy che l’ha battuto l’anno scorso a Wimbledon.

Per il momento l’anno non è iniziato al meglio per l’azzurro che comunque ha portato a casa i quarti a Montpellier tre settimane fa (stoppato da Sinner).