Tennis, Sonego passa al primo turno di Dubai

Esordio facile e in scioltezza a Dubai per l’azzurro Lorenzo Sonego. Il numero 37 al mondo al primo turno batte, senza troppa difficoltà il n.150 del ranking Bernabé Zapata Miralles con il punteggio di 6-2 6-2 in 1 ora e 18 minuti di partita.

Ora, agli ottavi dovrà affrontare il vincente del match tra il russo Aslan Karatsev (tra i protagonisti, a sopresa dell’ultimo Australian Open) e il britannico Evans che la scorsa settimana ha perso per mano di Federer al primo turno di Doha.

OMNISPORT | 16-03-2021 13:08