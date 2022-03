Stakhovsky in Ucraina: "Ho detto ai miei che non so quando tornerò"

03-03-2022 11:18

Sergiy Stakhovsky a gennaio di quest’anno ha annunciato il ritiro. L’ex numero 30 al Mondo è ora impegnato in prima linea, dopo la scelta di arruolarsi come riserva nell’esercito ucraino.

Il tennista ne ha parlato in un’intervista a “La Stampa”.

“È stata una decisione davvero complicata, ho una moglie e tre figli che adoro. Devi dire loro che papà parte e che non sa quando tornerà. A volte è difficile dormire con tutto questo in mente. Ma ora essendo a Kiev mi sento sollevato, perché vedo molta energia negli occhi delle persone. Ho attraversato il confine dalla Slovacchia. Ho potuto vedere quanto è ben organizzato il nostro territorio nonostante tutto. Tutti vogliono aiutare, fare turni di pattuglia, cerca di avere la meglio, per vincere”

OMNISPORT