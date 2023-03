Tennis, Swiatek: "Dopo gli Australian Open ho cambiato mentalità"

La tennista polacca ha parlato in conferenza stampa dopo il match di Indian Wells

14-03-2023 13:05

Ha faticato e non poco la numero uno al Mondo Iga Swiatek per eliminare al primo turno, dopo due ore, Bianca Andreescu.

In conferenza stampa la polacca si è soffermata sulla sua abilità di risolvere o meno le partite: “La maggior parte delle volte sento di essere migliorata, ma ci sono ancora alcuni incontri in cui mi sento come nel caos, dove non so che strada intraprendere e se funzionerà. Tuttavia, fortunatamente non mi capita spesso: nella maggior parte dei casi riesco a prendere le decisioni giuste, inizio a giocare meglio e l’inerzia della partita cambia”.

E poi: “Dopo l’Australian Open ho lavorato molto per provare a cambiare mentalità. Ora sono tornata a giocare per vincere, non per non perdere. Comunque questo era soltanto il mio secondo match ad Indian Wells: ho sbagliato un po’ di più nel secondo set, spero di apprendere la lezione e giocare meglio nei prossimi turni. Cerco sempre di ricordare a me stessa che sono in campo per correre e giocare tanti scambi, con la speranza di togliermi un po’ di pressione di dosso. Non posso pensare di fare tutto perfettamente come in allenamento: ho cambiato un po’ modo di pensare, ora riesco a tenere un po’ più lontane tutte le voci sul ranking e su di me in generale”,