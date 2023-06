Tennis, Swiatek: "Sull'erba ho meno pressioni"

La numero uno al Mondo ha parlato del suo rapporto con la superficie

21-06-2023 11:37

Dopo la vittoria del Roland Garros, Iga Swiatek, numero uno al Mondo si prepara a Wimbledon e alla breve ma intensa stagione su erba dove però non ha mai convinto.

Proprio di questo ha parlato la polacca in un’intervista concessa ad Arab News. “Fondamentalmente prima di ogni stagione sull’erba voglio solo continuare a essere di mentalità aperta e imparare molto. Sento che forse c’è un po’ meno pressione.Sull’erba a volte è più dura e devo ancora imparare molto, ma sento che vado in campo e non gioco come dovrei o come potrei; quindi, questa cosa sta aggiungendo più pressione”.

Poi, quando le viene chiesto della concorrenza, come Sabalenka o Rybakina, ammette: “L’anno scorso non mi è stato mai chiesto di altri giocatrici e quest’anno mi viene chiesto praticamente in ogni conferenza stampa un paio di volte, anche se sono dall’altra parte del tabellone. Ma il punto è sempre guardare a ciò che vuoi ottenere perché non ha nulla a che fare con altri tenniste. L’importante è vincere partite e tornei, le classifiche sono una conseguenza”.