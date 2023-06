Tennis: tre italiani tutti sconfitti stamattina

Perdono Sara Errani, Jasmine Paolini e Marco Cecchinato, rispettivamente contro Gracheva, Jabeur e McDonald

27-06-2023 13:55

Azzurri deludenti nei match di questa mattina a Eastbourne e a Bad Homburg, sia nell’Atp sia nel Wta. Sono stati infatti sconfitti tre su tre, vale a dire Sara Errani, Jasmine Paolini e Marco Cecchinato. Partiamo proprio dal torneo femminile di Bad Homburg (Wta 250). Errani ha perso contro la testa di serie numero 8 Varvara Gracheva con il punteggio di 6-2, 7-5, riuscendo solo nel secondo set a giocare da pari a pari contro l’avversaria sicuramente più forte.

Sconfitta in due set pure per Jasmine Paolini, questa volta nel torneo Wta 500 di Eastbourne. Contro Ons Jabeur, numero 4 del tabellone, non c’è stata praticamente partita. Il match si è chiuso in due set con il punteggio di 6-3, 6-2. L’azzurra è stata così costretta a dare strada a un’avversaria che punta in alto.

Infine, disco rosso pure in campo maschile per Marco Cecchinato, al torneo Atp 250 di Eastbourne. L’americano Mackenzie McDonald ha avuto la meglio con un duplice 6-3. Anche in questo caso, c’è stata poca storia per il nostro tennista, che pure alla vigilia non era dato per sfavorito contro lo statunitense.

Nel pomeriggio ci sono altri due incontri di nostri connazionali. Sta per iniziare, a Eastbourne, la partita di Camila Giorgi contro Potapova. Più tardi, intorno alle 17, sarà Lorenzo Sonego a incrociare la racchetta contro il cinese Zhang. Speriamo di riuscire a portare a casa almeno un successo in questo fin qui amaro martedì tennistico. Tutti e due i tornei si stanno giocando sull’erba, un antipasto di Wimbledon.