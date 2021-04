Tennis, Tsitsipas è il primo finalista di Montecarlo

In un’ora e 9 minuti di gioco, in scioltezza e senza grosse difficoltà, Stefanos Tsitsipas ha eliminato Daniel Evans in due set con il punteggio di 6 – 2, 6 – 1. Nulla da fare per l’inglese che ha patito le fatiche della settimana e la battaglia con Djokovic e Goffin.

Il greco è così il primo finalista del Masters 1000 di Montecarlo e per lui si tratta della terza finale in un Masters e la seconda sulla terra dopo quella di Madrid. Il campione sfiderà il vincente del match tra Ruud e Rublev.

OMNISPORT | 17-04-2021 15:08