Tennis US Open 2023, Sabalenka sfida Keys per un posto in finale

Dopo aver eliminato Zheng ai quarti di finale dello US Open, Aryna Sabalenka affronta Madison Keys nella quarta semifinale slam stagione con un unico obiettivo in testa: il titolo a Flushing Meadows

07-09-2023 22:00

Con il successo su Qinwen Zheng, la futura n°1 al mondo, Aryna Sabalenka, ha raggiunto la sua quarta semifinale slam dell’anno, confermando quella crescita, soprattutto mentale, che aveva messo in mostra a inizio anno quando trionfò agli Australian Open. Adesso se la vedrà con Madison Keys, ma la sensazione è che le avversarie rimaste in corsa abbiano poche possibile di strapparle la vittoria degli US Open.

Quarti di finale in scioltezza contro Zheng

Un’ora e tredici minuti. Ecco quanto ci ha messo Sabalenka a sbarazzarsi della Zheng nei quarti di finale degli US Open. L’ennesimo match mai in discussione in questa edizione dello slam statunitense in cui la testa di serie n°2 solo una volta ha sforato l’ora e un quarto di gioco (per soli due minuti nel primo turno contro Maryna Zanevska) e mai ha concesso più di cinque game alle avversarie.

Il primo è un set a senso unico in favore di Sabalenka, che sfrutta l’emozione e l’inesperienza dell’avversaria a questi livelli e si porta rapidamente sul 5-0, chiudendo poi il parziale sul risultato di 6-1, con la Zheng capace di conquistare la miseria di 9 punti.

Nel secondo set c’è quantomeno partita, con Zheng che regge inizialmente l’urto degli attacchi di Sabalenka. Nel settimo gioco Aryna aumenta però i propri giri e si fa più aggressiva, portando la cinese classe 2002 a sbagliare e a subire il break, che si rivelerà decisivo per le sorti dell’incontro.

En plein di semifinali nel 2023

Con questa vittoria Sabalenka ha raggiunto la terza semifinale consecutiva qui a Flushing Meadows e, soprattutto, è arrivata tra le migliori quattro in tutti gli slam del 2023. Un risultato che testimonia la crescita della venticinquenne, che, dopo un 2022 privo di soddisfazioni e titoli, ha cambiato radicalmente marcia quest’anno.

La conquista del primo titolo del Grande Slam agli Australian Open ha sicuramente contribuito a sbloccare mentalmente una tennista che prima era stata capace di trionfare in quattro tornei WTA 1000 (o di pari valore) e che da anni si trova ai vertici della classifica mondiale, ma a cui è sempre mancato qualcosina per fare quel salto di qualità necessario per vincere i tornei più importanti.

Futura n°1 del mondo

Grazie a questi risultati negli Slam e alla continuità di rendimento dimostrata durante la stagione, Sabalenka è sicura di scavalcare Iga Swiatek, che è uscita agli ottavi di finale a New York dove difendeva i 2000 punti del titolo conquistato l’anno scorso, in cima alla classifica mondiale, diventando la seconda rappresentante del suo paese a riuscirci dopo Victoria Azarenka.

Un riconoscimento importante, che potrebbe conferire maggiore sicurezza alla Tigre Bielorussa (soprannome che nasce dal suo tatuaggio, raffigurante una tigre appunto, e dalla somiglianza stilistica con il suo idolo Maria Sharapova, soprannominata la Tigre Siberiana) in vista delle WTA Finals e della prossima stagione.

Favorita agli US Open?

La solidità dimostrata e la sua straordinaria condizione fisica la rendono la favorita numero uno alla vittoria finale di questa edizione degli US Open. In semifinale se la vedrà con la finalista del torneo nel 2017, Madison Keys, battuta nettamente pochi mesi fa a Wimbledon e contro cui parte favorita.

La statunitense è stata però fin qui protagonista di un ottimo percorso, avendo eliminato due top 10 come Jessica Pegula e Marketa Vondrusova e perso un solo set in tutto il torneo contro Liudmila Samsonova nel terzo turno.

In un’eventuale finale si troverebbe di fronte invece alla vincente della sfida tra Cori Gauff e Karolina Muchova, con la classe 2004 che sembra l’unica veramente in grado di impensierire Sabalenka, magari aiutata dal supporto del pubblico.