Tennis, verso l'abolizione dell'obbligo vaccinale negli USA. Djokovic spera

Si apre uno spiraglio per il serbo

31-01-2023 09:38

Novak Djokovic potrebbe tornare a giocare negli USA. Dopo l’Australia, a dispetto delle news delle ultime settimane, ci sarebbe una apertura anche negli Stati uniti per mettere fine allo stato di emergenza a maggio.

A sostenerlo ABC News e New York Times. Questo comporterebbe l’abolizione dell’obbligo vaccinale per chiunque voglia entrare nel territorio. Si parla, come possibile data, dell’11 maggio.

Se l’indiscrezione venisse confermata, il nuovo numero uno al Mondo potrebbe tornare a giocare la stagione sul cemento americana e gli US Open, saltati lo scorso anno come successo a gennaio 2022 per gli Australian Open.

Potrebbe così tentare l’assalto al Grande Slam giocando, dopo un anno tribolato per la sua decisione di non vaccinarsi, tutti i tornei dello Slam. Si attendono così conferme ma se così fosse Djokovic andrebbe a caccia di nuovi record.