Tennis, Wta 1000 di Madrid: Trevisan batte Parks, è agli ottavi

L'azzurra ha vinto in due set: dopo aver sofferto e conquistato il primo parziale al tie-break, non ha lasciato chances all'avversaria nel secondo

30-04-2023 13:30

Martina Trevisan supera anche l’ostacolo Parks e si qualifica per gli ottavi di finale del torneo Wta 1000 di Madrid. Ora attende la vincente tra l’americana Jessica Pegula, numero tre del seeding e campionessa in carica, e la ceca Marie Bouzkova.

Contro Parks, si può dire che l’incontro si durato soltanto un set, vinto faticosamente per 7-6 dall’azzurra, che poi ha avuto strada facile nel secondo parziale, chiuso 6-1 Entrambe le giocatrici hanno sofferto al servizio, piazzando solo il 54 per cento di prime in campo (Trevisan) e ottenendo solo il 55 per cento dei punti da questo fondamentale (41 per cento nel primo set). Parks ha commesso 13 doppi falli e con la seconda ha ottenuto appena il 31 per cento dei punti.

Il match è durato 1 ora a 50 minuti. Nel primo set, al terzo game, arriva il break per Trevisan. Pareggiato nel gioco successivo da Parks. Ancora un break per il 3-2 italiano. Trevisan sembra avviata alla vittoria del set, dopo un altro break per il 5-2, ma qui si pianta. Perde due volte di seguito il servizio e permette all’avversaria di pareggiare 5-5. Parks si porta 6-5 su servizio. Trevisan risponde, tenendo la battuta a 0 e si va al tie-break. La partenza non è delle migliori: 0-2 e 1-3. Ma un parziale di 6-0 permette alla nostra portacolori di portare a casa il primo parziale,

Nel secondo, non c’è storia. Parks perde due volte il servizio a 0. Si arriva al 5-0, poi Trevisan spreca i primi match-point della partita (addirittura era andata 0-40 su servizio dell’avversaria) e lascia l’unico game del secondo set, prima di chiudere con il servizio senza ulteriori patemi.