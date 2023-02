Tennis, Wta di Dubai: fuori subito Paolini e Trevisan

Le due azzurre eliminate dal torneo rispettivamente da Keys e da Kvitova. Finisce immediatamente il percorso dell'Italia

19-02-2023 12:38

L’Italia perde subito le due sue protagoniste del torneo Wta di Dubai. Jasmine Paolini ha perso contro l’americana Madison Keys con il punteggio di 6-1, 6-1. Come dice il punteggio, contro la bombardiera statunitense non c’è stata partita. Non è andata meglio a Martina Trevisan contro la numero 13 Wta Petra Kvitova. La ceca ha lasciato all’italiana appena 3 game (6-2, 6-1) in un’ora e 9 minuti di gioco.

Paolini torna a casa dopo aver superato comunque le qualificazioni. Keys, numero 23 al mondo, era decisamente più forte. Qualcosa in più forse ci si poteva aspettare da Trevisan (almeno come numero di giochi vinti), ma negli ultimi tempi aveva dimostrato di non essere in forma.