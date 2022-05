Terremoto PSG, dopo il caso Mbappé licenziato Leonardo

22-05-2022 11:58

Tempo di rivoluzione al PSG. Dopo l’annuncio a sorpresa del rinnovo di Kylian Mbappé, il club parigini si rinnova e inizia a gettare le basi per la prossima stagione. Nella notte così, il numero uno del club Nasser Al Khelaifi, ha deciso di sollevare dall’incarico di d.s Leonardo. Al suo posto dovrebbe subentrare Luis Campos.

Il PSG dà l’addio a Leonardo

Dopo tre stagioni il brasiliano Leonardo fa le valige e lascia il club. L’ex calciatore era arrivato a Parigi nel 2019 per aprire un nuovo corso e cercare di portare il PSG alle vittorie. Nel 2020, il club dell’emiro è arrivato in finale di Champions, persa per 1-0 con il Bayern. Poi però è arrivato l’esonero di Tuchel che ha vinto la Champions con il Chelsea e con Pochettino la passata stagione la squadra non è andata oltre la semifinale

PSG, chi sostituirà Leonardo?

Ora così parte il toto nome. Dopo l’addio di Leonardo per prendere il suo posto come d.s il nome più caldo è quello di Luis Campos. Questo è ex Monaco e Lille e a parte l’esperienza nel campionato francese sarebbe molto stimato anche dall’entourage di Mbappé. Durante i suoi anni ha contribuito a portare tantissimi giocatori, da Messi a Donnarumma fino a Ramos. Fatali però gli ottavi di Champions persi con il Real Madrid che hanno messo in dubbio il lavoro di Leonardo.

PSG, Il rinnovo di Mbappè ha cambiato tutto

Il giocatore, dato ormai quasi per certo al Real Madrid, alla fine ha deciso di fermarsi a Parigi e di prolungare per altri tre anni il suo rapporto con il PSG. A convincerlo soprattutto le cifre visto che si parla di un accordo di 90 milioni per 3 anni, più 130 milioni alla firma. “Felice di restare a Parigi, nella mia città. Ho sempre detto che questa è casa mia”. L’attaccante francese è arrivato nell’estate del 2017. A Parigi ha segnato 168 gol e servito 87 assist in 216 partite, ha vinto cinque campionati francesi, due Coppe di Lega, tre Coppe di Francia e tre Supercoppe nazionali.

