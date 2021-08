Terribile lutto per Michael Ballack: morto il figlio di 18 anni

Terribile lutto per l’ex centrocampista della Nazionale tedesca Michael Ballack. Il figlio 18enne Emilio è morto in un tragico incidente stradale con il quad mentre era in vacanza in Portogallo.

A renderlo noto, il canale televisivo lusitano TVI24: l’incidente è accaduto nelle prime ore del giovedì nei pressi della penisola di Troia, a sud di Lisbona, vicino alla seconda casa della famiglia Ballack a Villas do Mar.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato, ma non c’è stato nulla da fare per salvare il ragazzo. Non è ancora nota la dinamica dell’incidente.

La famiglia stava trascorrendo lì le ferie e in questi giorni lo stesso Ballack e il figlio Emilio avevano pubblicato diverse foto della loro vacanza. Il Bayern Monaco e il Chelsea sui social hanno subito offerto tutto il loro sostegno all’ex giocatore: “Il club è sconvolto per la morte di Emilio Ballack all’età di 18 anni. Tutti i nostri pensieri vanno a papà Michael e alla sua famiglia in questo terribile momento”, è il tweet del club Blue.

Ballack vicecampione del mondo nel 2002 e vicecampione d’Europa nel 2008 con la Germania, ha vinto in carriera quattordici titoli. Per 98 volte ha vestito la maglia della Nazionale tedesca.

OMNISPORT | 05-08-2021 16:22