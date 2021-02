Un ex del Bayern non dà speranze alla Lazio: "Non c'è partita"

Quando si è abituati a dominare in patria e in Europa anche il bottino di un punto in due partite può far gridare alla crisi.

Il Bayern Monaco sembra in flessione, così dopo il 3-3 contro l’Arminia Bielefeld ecco la sconfitta contro l’Eintracht Francoforte che fa sperare il Lipsia in chiave Bundesliga e anche la Lazio in vista dell’andata degli ottavi di Champions League in programma all’Olimpico martedì 23 alle ore 21.

Della partita hanno parlato in conferenza stampa l’allenatore dei biancocelesti Simone Inzaghi e Ciro Immobile: “È giusto considerare questa sfida un premio – le parole del bomber della Lazio e della Nazionale – Affrontare i migliori ti dà sempre più soddisfazione e motivazioni. Ovviamente sarà una partita difficilissima, ma cercheremo di fare del nostro meglio in entrambe le partite, sapendo di non dover cambiare il nostro stile di gioco”.

Così invece Simone Inzaghi: “Sappiamo che loro sono quasi ingiocabili, il fatto che abbiano fatto due brutti risultati nelle ultime partite non ci deve far pensare che non siano in forma. ma anche in passato siamo partiti sfavoriti per poi stupire tutti. Siamo maturi, abbiamo giocato tante finali oltre ai quarti d’Europa League”.

Sul fronte opposto, oltre al tecnico Hans-Dieter Flick, ha parlato un grande ex come Michael Ballack.

Secondo il vice campione del mondo 2002 il pronostico è assai sbilanciato e la Lazio non può neppure confidare nel fatto che il Bayern sottovaluti partita e avversario, errore che non è nelle abitudini dei campioni d’Europa:

“Sulla carta non c’è storia ma si sa che i pericoli sono sempre dietro l’angolo – ha detto Ballack – Il Bayern è una squadra seria, molto professionale e che non sottovaluta mai gli avversari”.

“Ci saranno due partite da giocare ma credo che il Bayern ce la possa fare. E passo dopo passo stanno ritrovando la forma migliore. Credo proprio che a passare il turno sia il Bayern Monaco”.



OMNISPORT | 22-02-2021 16:22